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19августа
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сегодня, 11:30 0

Бывшая жена Александра Гордона рассказала, что развелась с ним из-за проблем с алкоголем

Екатерина Гордон считает, что окружение телеведущего спаивает его

Бывшая жена Александра Гордона рассказала, что развелась с ним из-за проблем с алкоголем
Фото: paparazzi.ru

Екатерина и Александр Гордон были женаты с 2000 по 2006 год. Даже после развода владелица адвокатской компании часто вспоминает годы, проведённые в этом браке. Она не раз признавалась, что причиной их расставания стал алкоголизм бывшего мужа, сообщает «Комсомольская правда».

Екатерина продолжает критиковать экс-супруга и считает, что окружение Александра спаивает его. Она отмечает, что из-за этого он ведёт на телевидении проекты, недостойные его блестящего ума. Раньше Гордон появлялся в интеллектуальных программах, а теперь снимается только в скандальных ток-шоу.

На YouTube-канале Дианы Кади адвокат призналась, что её до сих пор возмущает, что рядом с Александром находятся люди, которые спокойно относятся к его алкоголизму. По её словам, когда они были вместе, она старалась делать всё, чтобы муж хорошо выглядел и меньше пил.

Екатерина отмечает, что из-за тяги к спиртному 58-летний Гордон выглядит старше своих лет. Она заявляет, что его команда делает из очень талантливого, образованного и яркого человека клоуна. По словам бывшей жены, телеведущему выдают на съёмки бутылку коньяка, поэтому «к третьей передаче он еле ноги волочит».

Недавно Александр Гордон удивил всех, женившись на 20-летней студентке Софии Каландадзе.

Екатерина Гордон тоже счастлива в новом браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Пара поженилась в январе этого года после шести лет отношений. Сейчас супруги ждут ребёнка.

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#шоу-бизнес

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