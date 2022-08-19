В День флага РФ в Амурской области появятся 39 новых семей

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В Амурской области оформить отношения в этот день решили 39 пар новобрачных, несмотря на то, что это понедельник. Из 39 пар брачующихся 19 – благовещенские молодожены.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле «Орел», спущенном на воду в 1667 году в царствование Алексея Михайловича. Законным же «отцом» российского триколора по праву считается Петр I. Именно он утвердил флаг в знак уважения к памяти отца. В январе 1705 года Петр I издал указ о том, что все торговые суда должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В 1896 году Николай II утвердил, что этот стяг имеет полное право называться Российским или национальным, и цвета его: белый, синий и красный – именоваться государственными.

22 августа 1991 года сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор, сообщает управление ЗАГС по Амурской области.