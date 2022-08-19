К 1 сентября 100 остановок в Благовещенске оборудуют «QR-табло»

Аналоги электронных табло, которыми пока оснащены не все остановочные пункты города, уже появились на 35 остановках Благовещенска и пользуются популярностью у пассажиров. За месяц специалисты зафиксировали порядка 2 900 уникальных запросов пользователей, сообщает пресс-служба администрации города.

Первые тестовые таблички с QR-кодами начали устанавливать в Благовещенске еще в июле. Их разместили на остановках с большим числом пассажиров, у социально значимых объектов. Это павильоны рядом с детской городской больницей, поликлиникой № 2, остановка «Торговый центр» на Игнатьевском шоссе. На последней, к слову, QR-код пока пользуется наибольшей популярностью – он насчитывает 362 уникальных запроса пользователей. Планируется, что в перспективе такими информационными табличками обзаведутся все 440 остановок города.

Фото: телеграм-канал Максима Ноженкина

Заммэра Максим Ноженкин в своем телеграм-канале рассказал, что таблички с QR-кодами появятся и на тех остановках, где уже есть электронные табло. Их в городе 38.

Фото: телеграм-канал Максима Ноженкина

«Это делается для удобства горожан и гостей амурской столицы. Пассажиры также смогут получать информацию о прибытии общественного транспорта в режиме реального времени, если оборудование не будет работать по техническим причинам, например, из-за отсутствия электроснабжения. Такие информационные таблички станут удобным дополнением к электронным табло. Оснащать автобусные остановки табло мы начали два года назад и, безусловно, эту работу продолжим. Будем стремиться создавать максимально комфортные условия для пассажиров через общественный транспорт и все, что с ним связано!», – написал заммэра.

Фото: телеграм-канал Максима Ноженкина