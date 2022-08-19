В 2021 году амурчане получили налоговые льготы на 2,5 миллиарда рублей

В правительстве Амурской области рассказали, какие налоговые льготы получили жители региона в прошедшем году. Речь идёт о преференциях для плательщиков налога на прибыль и имущество организаций, предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения, владельцев транспортных средств.

В минэкономразвития отметили, что более 70 % от общего объема льгот в Приамурье предоставлено организациям по налогу на прибыль и имущество. На 600 миллионов рублей меньше в 2021 году заплатили предприниматели на патенте и «упрощенке». Преференции получили 1,5 тысячи амурских компаний. При этом наибольшее число получателей льгот пришлось на тех, кто платит транспортный налог – почти 34 тысячи человек.

— Ставки по транспортному налогу в Амурской области не увеличивались восемь лет подряд. Более того, в 2019 году для легковых авто мощностью до 100 лошадиных сил налог был снижен с 15 до 11 рублей за единицу измерения, а для транспорта мощностью от 100 до 150 лошадиных сил – с 21 до 15 рублей. Мера тогда затронула порядка 80 % автопарка области. При этом практически ежегодно увеличивается число категорий населения, которых полностью освободили от уплаты транспортного налога в зависимости от мощности авто. На сегодняшний день к ним относятся владельцы электрокаров, пенсионеры, многодетные семьи, ветераны ВОВ и боевых действий и так далее, – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева.

В правительстве региона текущую политику по предоставлению льгот населению и бизнесу признали эффективной. Удачный опыт планируют использовать при создании планов на ближайшие три года.

— Налоговые льготы остаются одними из наиболее востребованных мер поддержки населения. Их масштаб нагляднее всего подтверждают цифры. Порядка 2,5 миллиарда рублей налоговых льгот предоставлено амурчанам в 2021 году, это в 2,2 раза превышает объем предыдущего периода. Растет и количество получателей поддержки – 35,5 тысячи в прошлом году против 29,2 тысячи за 2020 год. Правительство на регулярной основе оценивает эффективность направлений налоговой политики, вводя новые виды льгот, исходя из актуальной ситуации в регионе. Продолжаем эту работу, понимая её значимость. Снижение налоговой нагрузки в первую очередь улучшает финансовое положение граждан, а у предпринимателей появляется дополнительные возможности к развитию своего дела, – подчеркнул губернатор Василий Орлов.