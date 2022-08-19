Звезду «Дома-2» Викторию Романец обокрали во Франции

Романец сообщила, что у неё пропали ценные вещи на французской вилле, где она сейчас проводит время. Оказалось, что дом обокрали профессиональные воры, пока постояльцы спали.

По словам Виктории, она лишилась дорогой сумки от Chanel за несколько тысяч евро и кулона. Она сокрушается, что специально заказывала эту сумку, «так как это классика».

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. Сама Романец отметила, что не собирается из-за ограбления отменять намеченные планы и собирается посетить Париж и Сен-Тропе.

Виктория наслаждается отдыхом и совершенно не скучает без Антона Гусева. Ранее она остро отреагировала на вопрос подписчицы об отношениях с бывшим мужем.

По словам 32-летней Романец, за пять лет брака у них не появилось ни совместно нажитого имущества, ни детей. Они с Антоном постоянно отдыхали и кайфовали, а в последний год доставили друг другу немало дискомфорта.

Романец и Гусев развелись в апреле этого года. До этого на телепроекте Виктория строила отношения с Андреем Черкасовым. Пара даже планировала пожениться.