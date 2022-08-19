Ремонт Игнатьевского шоссе в Благовещенске закончат позже

Продлить сроки завершения работ на участке до 10-15 октября пришлось в основном из-за выявленных дополнительных объемов работ на сетях, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Изначально подрядчики планировали завершить там все работы до 15 сентября.

Сейчас в ремонте Игнатьевского шоссе задействованы сразу пять подрядных организаций. Параллельно ведутся работы на инженерных сетях, меняют опоры освещения, обустраивают тротуары. Дополнительные объемы, выявленные замечания актируются и немедленно берутся подрядчиками на отработку, сообщил мэр города в своем телеграм-канале.

Фото: Амур.инфо

При этом на некоторых участках подземные работы уже завершены. На участке от улицы Дорожников до Кантемирова нижний слой практически готов. От улицы Кантемирова до Дьяченко накануне завершили установку бортового камня, засыпали основание щебнем. В начале следующей недели этот квартал заасфальтируют нижним слоем. В ближайшие дни подрядчик зайдет и на верхний слой. Асфальтирование начнется от улицы Дорожников.