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19августа
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сегодня, 11:31 0

Амурские предприниматели могут арендовать госимущество для ведения бизнеса

Речь идёт о 481 объекте недвижимости

Амурские предприниматели могут арендовать госимущество для ведения бизнеса
Фото: Интерактивная карта имущественной поддержки субъектов МСП

Правительство Приамурья информирует предпринимателей о том, что они могут арендовать объекты недвижимости, которые находятся в областной собственности, для ведения бизнеса. Ознакомиться со списком этой недвижимости можно на электронной имущественной карте Амурской области.

— Сейчас на карте размещена информация о 481 объекте недвижимости. Среди них 106 земельных участков, 112 зданий, 253 помещения и другие объекты областного и муниципального имущества, – рассказала Марина Суворова, замминистра имущественных отношений Амурской области.

При этом на электронной имущественной карте Приамурья доступны и порядка 800 частных объявлений.

— Программа проста в использовании. Есть фильтрация, где выбирается нужный муниципальный район, назначение, тип собственности, условия предоставления и другое, – пояснила Суворова.

Если у бизнесменов возникнут вопросы, их могут проконсультировать специалисты минимущества по номеру 8(4162)23-16-17 или 8(4162)23-16-13 (в рабочее время).

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#недвижимость #экономика

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