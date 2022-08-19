Амурские предприниматели могут арендовать госимущество для ведения бизнеса

— Сейчас на карте размещена информация о 481 объекте недвижимости. Среди них 106 земельных участков, 112 зданий, 253 помещения и другие объекты областного и муниципального имущества, – рассказала Марина Суворова, замминистра имущественных отношений Амурской области.

При этом на электронной имущественной карте Приамурья доступны и порядка 800 частных объявлений.

— Программа проста в использовании. Есть фильтрация, где выбирается нужный муниципальный район, назначение, тип собственности, условия предоставления и другое, – пояснила Суворова.

Если у бизнесменов возникнут вопросы, их могут проконсультировать специалисты минимущества по номеру 8(4162)23-16-17 или 8(4162)23-16-13 (в рабочее время).