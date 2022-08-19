Благовещенца будут судить за граффити

Полицией окончено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Благовещенска. В марте этого года он разрисовал несколько общественных мест Благовещенска запрещенными символами и надписями, дискредитирующими действия российских Вооруженных сил.

Злоумышленника задержали в ночь на 28 марта. Подозреваемый был застигнут оперативниками в момент совершения очередного акта вандализма на детской площадке. Увидев полицейских, он оказал сопротивление, распылил в их сторону перцовый баллончик и попытался скрыться. Горе-художника задержали и доставили в дежурную часть. Молодой человек уже отбыл 28 суток административного ареста и выплатил штраф в три тысячи рублей.

Нанесение же надписей специалисты классифицировали по статье «Вандализм, то есть осквернение зданий и иных сооружений, совершенные по мотивам политической ненависти».

Кроме того, дознавателем собрана доказательная база причастности амурчанина к уголовно наказуемым деяниям, за которые он может лишиться свободы на срок до трех лет. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным актом направлены в суд.