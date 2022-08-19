«Строим ферму по советам YouTube»

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Павел и Любовь Шелевые – необычная молодая семья. Они не стремятся уехать из села и активно осваивают там новые земли. Ребятам немного за 30, а они уже многодетная семья и владельцы большой фермы. Мы не могли не заехать к ним в гости.

Началось всё в 2015 году с нескольких коров, затем Шелевые выиграли грант на развитие своего дела и расширили хозяйство. На последнюю поддержку от государства начали строить вторую ферму. Всем проектированием занимаются сами, помогает чужой опыт, который черпают в интернете.

Сейчас в хозяйстве доятся 26 коров, они дают около 470 литров молока. Продукцию сдают на Благовещенский Хладокомбинат, раньше ещё готовили творог, сметану и сливки, но сейчас рук на всё не хватает.