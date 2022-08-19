В Чигирях гонка с преследованием закончилась ДТП

В ночь с 18 на 19 августа на трассе между Чигирями и Аэропортом развернулись события, напоминающие голливудский боевик с погоней: мужчина угнал синюю Toyota Hilux из села Чигири и попытался скрыться на ней от хозяев. Владельцы бросились в погоню. Угонщик не справился с управлением и вылетел с трассы, зацепив преследователей.

— 18 августа в 20:28 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 11-м километре автодороги «Благовещенск – Бибиково» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Toyota Hilux и автомобиля Honda Accord Inspire. В следствие столкновения оба транспортных средства совершили съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель Toyota Hilux с травмами доставлен в АОКБ. Оба автомобиля получили значительные повреждения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются сотрудниками госавтоинспекции, – сообщили в городском управлении ГИБДД.

В ГУ МЧС России уточнили, для того, чтобы извлечь пострадавших из машин, привлекли спасателей.

Фото: телеграм-канал dtp_blg