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сегодня, 10:02 0

В Благовещенске асфальтируют улицу Горького

Работы на участке начались накануне вечером

В Благовещенске асфальтируют улицу Горького
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 11:33

Одну полосу Горького на участке от Театральной в сторону Чайковского к сегодняшнему утру уже заасфальтировали.

Там уложили первый слой дорожного полотна по одной полосе движения.

Фото: Амур.инфо

В настоящий момент корреспондент Амур.инфо ожидает от городской администрации информацию о том, когда участок будет открыт для движения транспорта.

Новость обновлена

Как сообщили в администрации Благовещенска, открыть участок планируется 25 ноября этого года.

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#транспорт #дороги

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