В Благовещенске асфальтируют улицу Горького
Работы на участке начались накануне вечером
Обновлено: 11:33
Одну полосу Горького на участке от Театральной в сторону Чайковского к сегодняшнему утру уже заасфальтировали.
Там уложили первый слой дорожного полотна по одной полосе движения.
Фото: Амур.инфо
В настоящий момент корреспондент Амур.инфо ожидает от городской администрации информацию о том, когда участок будет открыт для движения транспорта.
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Как сообщили в администрации Благовещенска, открыть участок планируется 25 ноября этого года.
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