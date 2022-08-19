В Благовещенске асфальтируют улицу Горького

Обновлено: 11:33



Одну полосу Горького на участке от Театральной в сторону Чайковского к сегодняшнему утру уже заасфальтировали.

Там уложили первый слой дорожного полотна по одной полосе движения.

Фото: Амур.инфо

В настоящий момент корреспондент Амур.инфо ожидает от городской администрации информацию о том, когда участок будет открыт для движения транспорта.

Новость обновлена

Как сообщили в администрации Благовещенска, открыть участок планируется 25 ноября этого года.