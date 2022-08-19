Жители Благовещенска высказали свое мнение о голубях

Оказалось, что каждый десятый участник опроса все же кормит пернатых. Сами благовещенцы неоднократно жаловались на присутствие птиц, которые загрязняют общественные места продуктами жизнедеятельности. Не так давно отремонтированный сквер возле ТЦ «От и До» уже пострадал от пернатых. Голуби облюбовали и обновленный сквер «Бабочка».