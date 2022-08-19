Жители Благовещенска высказали свое мнение о голубях
Мэр попросил горожан рассказать, кормят ли они птиц
В среду Олег Имамеев в своем телеграм-канале запустил опрос среди горожан о том, подкармливают ли они голубей. Почти 90 % респондентов ответили на вопрос отрицательно.
Оказалось, что каждый десятый участник опроса все же кормит пернатых. Сами благовещенцы неоднократно жаловались на присутствие птиц, которые загрязняют общественные места продуктами жизнедеятельности. Не так давно отремонтированный сквер возле ТЦ «От и До» уже пострадал от пернатых. Голуби облюбовали и обновленный сквер «Бабочка».
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