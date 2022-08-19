Куда сходить в Благовещенске на выходных

День Государственного флага Российской Федерации традиционно отметят 22 августа, но немалая часть праздничных мероприятий пройдет в областной столице уже в эти выходные.

Спортивные мероприятия

В честь праздника в субботу в 8:00 состоится велозаезд с мэром Благовещенска. Старт для любителей велоспорта будет дан на набережной в районе амфитеатра. В целом велосипедисты преодолеют маршрут протяженностью 5,6 километра. От амфитеатра доедут до переулка Святителя Иннокентия, свернут на Краснофлотскую и дальше до переулка Уралова, затем – до «Сороконожки», развернутся и вернутся на место старта. Во главе заезда будут профессионалы, которые зададут темп движения и подскажут, куда свернуть. Организаторы просят участников велозаезда иметь при себе шлемы.

фото: администрация Благовещенска

Еще одним массовым спортивным мероприятием, приуроченным ко Дню флага, станет эстафета «Вперед, Россия». Она пройдет в субботу у Дома культуры села Плодопитомник, начало в 11:00.

Зажигательные танцы – тоже спорт. Посмотреть на городской танцевальный фестиваль «Серебряное Приамурье» благовещенцев и гостей города приглашают в субботу на стадион «Спартак», начало в 11:00.

Музеи

Амурский областной краеведческий музей приглашает горожан и гостей Благовещенска посетить тематическую экскурсию «История России в лаковой миниатюре», состоится она в субботу в 12:00.

На обзорную экскурсию по Амурскому краеведческому музею «Знакомьтесь, музей!» сотрудники хранилища истории приглашают в субботу и воскресенье в 15:00.

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» в субботу и воскресенье расскажет своим гостям об особенностях жизни купцов рубежа XIX- XX веков и об Иннокентии Александровиче Котельникове в рамках обзорной экскурсии «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков», начало в 11:00 и в 18:00.

Также в «Доме Котельникова» в воскресенье запланирована праздничная программа для всей семьи «День флага в музее», мероприятие пройдет с 12:00 до 19:00.

В Музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в воскресенье в честь Дня Авиации и воздушного флота пройдет тематическая экскурсия с наглядными экспонатами от 182-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного Севастопольско-Берлинского Краснознамённого полка, ждут всех желающих с 12 лет и старше, старт в 11:00.

Обзорные экскурсии «В гостях у Мастера» по музею-мастерской запланированы также на воскресенье, начало в 14:00 и 16:00.

Автобусные экскурсии

Любителей попутешествовать по знаковым местам Благовещенска на этих выходных ждет сразу несколько автобусных экскурсов.

Так, в субботу и воскресенье запланированы автоэкскурсии по объектам фестиваля «Город в цвете», программа рассчитана на два часа, начало в 10:00 и 14:00.

Амурский областной краеведческий музей приглашает посетить в субботу автобусную экскурсию «Два берега – одна река», начало в 16:00. В воскресенье в это же время от музея стартует экскурсия «По историческим и памятным местам Благовещенска».

Квесты

Любителей квестов зовут в музей в субботу, их ждут приключенческие мотивы с загадочным названием «Сокровища Энекан Буга», начало в 12:00.

Еще один квест состоится в субботу в 15:00 в музейно-выставочном центре «Дом Котельникова». Называется квест – «Тайна купеческого дома», рассчитано мероприятие на детей старше 9 лет. Ребятам придется много думать и сопоставлять, анализировать и договариваться, разгадывать головоломки и отгадывать загадки.

Мастер-классы

В Выставочном зале Благовещенска на ул. 50 лет Октября в субботу состоится мастер-класс Екатерины Олейниковой «Познай себя». Посетители узнают об абстрактном искусстве и ассоциативных метафорических картах, которые, по заверению мастера, помогут разобраться в мыслях и чувствах. Начало в 13:00.

В субботу в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова ждет гостей на свой мастер-класс по живописи член творческого союза художников России Евгений Савченко, начало в 11:00.

фото: Амурский областной краеведческий музей

В Музейно-выставочном центре «Дом Котельникова» в субботу и воскресенье пройдут мастер-классы по ткачеству и плетению из нитей «Волшебная ниточка», поучиться приглашают не только взрослых, но и детей старше шести лет, начало в 18:00. Здесь же в воскресенье состоится еще один мастер-класс «Девичьи посиделки» по изготовлению народных тряпичных кукол, рассчитан он на три часа, начало в 16:00.

В модельной библиотеке имени Бориса Машука в воскресенье ребят старше шести лет ждут на мастер-класс «Этот флаг всегда со мной».

Выставки

В воскресенье в Амурском областном краеведческом музее будет работать передвижная выставка «Государственные символы России», гостей ждут с 10:00 до 19:00.

В Амурском областном Доме народного творчества желающие могут посетить выставку, посвященную российскому казачеству, которая стартовала 6 августа и завершит работу 29 числа.

Театральное представление

В субботу в музейно-выставочном центре «Дом Котельникова» состоится театрализованное представление «Яблочный Спас», начало в 14:00.

Концерты

В субботу в парке Дружбы состоится праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, начало в 18:00.

В воскресенье в Выставочном зале Благовещенска на улице 50 лет Октября состоится вечер песни Александра Викулова. Концерт посвящен Дню Государственного флага Российской Федерации. Начало в 18:00.

В воскресенье в сквере за зданием Правительства выступит духовой оркестр, начало в 17:00. Следом за ним начнется концертная программа «Реет флаг над нашей Родиной». Сразу после концерта начнется церемония награждения победителей городского конкурса фестиваля цветов «Город в цвете».

Праздничные мероприятия в сквере Правительства в воскресенье завершат концерт «Флаг моего государства» и световое шоу «В цвете триколор».

День рождения Городского парка

В субботу в Городском парке Благовещенска запланирована целая праздничная программа в честь 133-летия. Культурно-развлекательные мероприятия стартуют в 12:00 и завершатся в 21:00. Гостей парка ждут различные игры и мастер-классы.

На площадке возле кафе посетителей научат варить кофе. Перед администрацией парка проведут автошоу с зонами автозвука и рисования, где самым маленьким гостям предложат расписать «Жигули». На площадке рядом с комнатой матери и ребенка разместится выставка мотоциклов.