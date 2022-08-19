Министр образования Амурской области ответит на вопросы родителей в прямом эфире
Трансляция начнется сегодня в 11:30
Минобрнауки Амурской области сообщает, что в рамках прямого эфира министр образования Амурской области Светлана Яковлева расскажет, что изменится в школах с 1 сентября, а также ответит на волнующие родителей вопросы.
В прямом эфире министр образования расскажет о том, что:
- С 1 сентября вступят в силу новые образовательные стандарты;
- В амурских школах введут обязательную еженедельную церемонию с поднятием государственного флага;
- В школах появятся внеклассные занятия «Разговоры о важном»;
- Историческое просвещение теперь начинается с 1 класса;
- В благовещенских школах создадут условия для изучения китайского языка;
- В школах увеличится количество профильных направлений и многие другие важные вопросы.
Подключиться к трансляции можно на двух площадках: «ВКонтакте» и «Одноклассники» . Авторизованные пользователи этих соцсетей могут заранее оставить свои вопросы в комментариях под трансляцией.
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#1 сентября #дети #образование