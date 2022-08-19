Министр образования Амурской области ответит на вопросы родителей в прямом эфире

Фото: Светлана Митина

В прямом эфире министр образования расскажет о том, что:

С 1 сентября вступят в силу новые образовательные стандарты;

В амурских школах введут обязательную еженедельную церемонию с поднятием государственного флага;

В школах появятся внеклассные занятия «Разговоры о важном»;

Историческое просвещение теперь начинается с 1 класса;

В благовещенских школах создадут условия для изучения китайского языка;

В школах увеличится количество профильных направлений и многие другие важные вопросы.

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