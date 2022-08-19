Амурский волчок поступил на обследование ветеринарам

В центр «Тигр» из Владивостока привезли необычную птичку, амурский волчок. Это небольшая цапля с длиной тела от 33 до 39 сантиметров, с красно-бурым оперением.

Специалисты осмотрели пернатого. Птица оказалась здорова, внешних повреждений у нее не обнаружили. Орнитологи планируют провести детальный ветеринарный осмотр. Если подтвердится, что с ней все в порядке – в ближайшие дни птица вернётся в природную среду.

Справка Амур.инфо

Амурский волчок – это миниатюрная цапля, улетающая осенью на зимовку в теплые края: на юг Китая, в Таиланд, Малайзию, Индонезию и на Филиппины. Гнездятся они в восточном Китае, в юго-восточной Сибири, на севере Кореи и в Японии. Живут преимущественно в зарослях тростника и камыша.

Фото: «ЦЕНТР «ТИГР»