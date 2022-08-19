Многодетные россияне смогут подать онлайн-заявление на субсидию по ипотеке

Новая опция позволит многодетным семьям, не отвлекаясь от домашних забот, подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей.

Ранее для получения выплаты необходимо было лично обратиться в банк, выдавший кредит, с заявлением и полным комплектом документов.

Выплата доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года. Услугу по выплате предоставляет сервис ДОМ.РФ, проинформировал Минфин РФ.

Выплату можно получить на погашение ипотеки, выданной на следующие цели:

покупка жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке;

приобретение и строительство дома;

покупка земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство;

на другие цели, предусмотренные программой.

Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Подать заявление может как сам заемщик, так и его поручитель.

Для этого понадобятся паспорт заявителя, свидетельства о рождении всех детей, паспорта детей старше 14 лет, кредитный договор (если было рефинансирование, то нужны оба договора), документ о приобретении или строительстве недвижимости (например, договор купли-продажи) и договор поручительства, если заявку подает поручитель.

Субсидию можно будет использовать для уменьшения суммы платежа либо для сокращения срока кредита, уточняют специалисты главного финансового ведомства.