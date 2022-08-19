Городской парк Благовещенска отметит 133 день рождения

В субботу, 20 августа, с 12:00 до 21:00 Городской парк будет праздновать день рождения. В честь 133-летия там развернется культурно-развлекательная программа, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день все желающие смогут посмотреть концерт, который пройдет на сцене парка, и сделать красивые снимки в специальных фотозонах.

На главной аллее для посетителей разместится маркет, а на зеленой зоне проведут различные мастер-классы, трансформационные игры и практики.

Около Container кафе благовещенцев научат варить кофе.

Кроме того, перед администрацией парка развернется «Автошоу» с зонами автозвука и рисования, где самым маленьким гостям предложат расписать «Жигули».

На площадке рядом с комнатой матери и ребенка разместится выставка мотоциклов.

Фото: Администрация города Благовещенска