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19августа
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сегодня, 07:31 0

Городской парк Благовещенска отметит 133 день рождения

На празднование приглашаются все желающие

Городской парк Благовещенска отметит 133 день рождения
Фото: Амур.инфо

В субботу, 20 августа, с 12:00 до 21:00 Городской парк будет праздновать день рождения. В честь 133-летия там развернется культурно-развлекательная программа, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день все желающие смогут посмотреть концерт, который пройдет на сцене парка, и сделать красивые снимки в специальных фотозонах.

На главной аллее для посетителей разместится маркет, а на зеленой зоне проведут различные мастер-классы, трансформационные игры и практики.

Около Container кафе благовещенцев научат варить кофе.

Кроме того, перед администрацией парка развернется «Автошоу» с зонами автозвука и рисования, где самым маленьким гостям предложат расписать «Жигули».

На площадке рядом с комнатой матери и ребенка разместится выставка мотоциклов.

Фото: Администрация города Благовещенска

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#городская власть #культура #праздники

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