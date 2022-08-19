Елена Воропаева: «Для меня фотография – это душа»

Фото: архив Елены Воропаевой

Этому чуду науки и техники чуть меньше 200 лет, но сам праздник появился намного позже: первый Всемирный день фотографии отметили 19 августа 2010 года. 12 лет назад 270 фотографов поделились своими снимками в онлайн-галерее глобальной сети Интернет.

Сегодня представить жизнь без фото просто невозможно, оно уже перестало быть только объектом искусства, многие не делают и шага без фотосопровождения. Функцией камеры снабжен каждый смартфон. Обесценилась ли из-за этого сама фотография? Вряд ли. Скорее, у нее просто стало больше граней, назначений и смыслов.

Из хобби в профессию фотография однажды превратилась для молодого амурского хирурга Елены Воропаевой. Она окончила медакадемию в 2018 году и готовилась заняться медициной. Но рождение сына открыло в Елене совершенно другой талант.

— Я поняла, что хочу снимать каждый шаг его взросления, – вспоминает фотограф.

К желанию она отнеслась со всей серьезностью. В августе 2020 года Елена прошла обучение в местной фотошколе.

— Меня так увлекло обучение, каждое занятие для меня было как водоворот, в который меня затягивало. Я поняла, что это моя стихия, – рассказывает она. – Моими учителями были Александр Шерстобитов и Светлана Гефель. Это именно те люди, которые дали мне хорошую базу для развития.

Но на этом Елена не остановилась, она продолжала учиться, закончила онлайн курсы Московского фотографа Елены Карнеевой, а совсем недавно, в апреле 2022 года, осуществила свою мечту – побывала на живом мастер-классе любимого фотографа Елены Михайловой. В планах у благовещенского мастера фотографии еще не одно обучение, преимущественно живое, всю ценность прямого ничем не опосредованного общения с профессионалами она уже успела ощутить на собственном опыте.

фото: личный архив Елены Воропаевой

Творит Елена в своем личном стиле: ее работы полны чувств и эмоций. Основные герои – семьи с детьми.

— Для меня фотография – это душа. Фотография должна жить. Это должно быть что-то такое, что бы хотелось пересматривать, – делится фотохудожник. – Снять селфи может каждый, ведь сейчас в каждом даже простом телефоне есть камера. Для меня важно, чтобы в кадре были живые эмоции, ведь эмоция притягивает.

И правда, кто видел хоть однажды работы Елены убеждается, на сколько все-таки способны притягивать эмоции порой совершенно незнакомых людей. В ее фото столько цвета, света и тепла.

фото: личный архив Елены Воропаевой

— Контровый свет, тот, что видно по контуру героев, – мое все, – признается Елена. – Я охочусь за ним как маньяк, готова неделями караулить погоду, чтобы поймать нужный свет, или, наоборот, сорвать всех с места ради удачных кадров. Вот на днях, например, гуляю вечером по набережной... и вот оно – солнце, как раз там, где необходимо, звоню подруге: «Срочно приезжай, у нас фотосессия!».

Именно этот необычный свет придает ее работам непередаваемую романтику, наполняет глубиной и в то же время дарит легкость, а еще он стал почерком молодого фотографа. По обилию контрового света ее фотографии узнают профи Благовещенска с первого взгляда.

На вооружении Елены немало и технических инструментов: беззеркальный Canon r, объективы canon 85 mm, 135 mm и 50мм. Но просто снять для Елены мало, дальше идет обработка фотографий, этим ремеслом современный фотограф тоже должен виртуозно владеть. Ретуширует свои работы она в двух программах: Adobe Photoshop и Lightroom.

— Сам процесс ретуши может занимать даже больше времени, чем подготовка к съемке и фотографирование, – делится Елена.

Результат – благодарные клиенты, которые с помощью таланта фотографа могут увидеть себя по-новому, запечатлеть сказочные моменты своей жизни и даже внести в нее особую яркость, передать свои образы будущим поколениям. Елена отказалась от врачевания в пользу творчества, теперь она ищет подход к сердцам своих клиентов через объектив фотокамеры, но в этом тоже есть что-то целительное.