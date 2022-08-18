Говорить по-эвенкийски учат дошколят в Селемджинском районе

Фото: Елена Тимофеева

Научиться говорить на родном языке могут ребята из детского сада «Звездочка» села Ивановское Селемджинского района. Запомнить 36 букв эвенкийского алфавита и выучить новые слова им помогает программа проекта «Эвэды умук», что в переводе означает «эвенкийское гнездо».

Эвенки – малочисленный народа Севера, он находится под угрозой исчезновения. Хотя эвенков около 77 тысяч человек, разговаривают на родном языке лишь 16,5 % этноса. В селе Ивановском народ севера – это коренное население, но из четырехсот жителей владеют родным языком только 4 %.

— Эвенкийский язык забывается, в быту используется только русская разговорная речь. Прервана семейная традиция передачи языка, дети совсем его не знают. В «Звездочке» помимо общеобразовательной программы, мы внедряли и другую – «Эвенкийское национальное воспитание», но изучению языка все равно уделяется мало внимания. Дети забывают свои корни, наш проект призван решить эту проблему, – рассказала Елена Тимофеева, заведующая детским садом.

Проект «Эвэды умук», поддержанный грантом губернатора Амурской области, реализует родовая община народа севера-эвенков «Синкэн» (Удача). По проекту предусмотрено проведение различных мастер-классов для воспитанников, а также сотрудников садика, не знающих языка.

Детей учат в игровой форме, используют фото, рисунки, карточки. На эвенкийском ребята заучивают русские потешки, скороговорки, чистоговорки.

Дошкольники закрепляют новый язык и в быту: желают друг другу приятного аппетита, называют окружающие предметы только на разучиваемом эвенкийском. Не забывать слова помогают малышам «напоминалки» на стенах, где написан перевод.

Глубокому погружению в свой язык и культуру способствует оформление садика: быт эвенков передает чум, стойбища для оленей, игрушки, национальные костюмы.

Детям прививают чувство любви к малой родине: рассказывают, что Россия – многонациональная страна, одна из национальностей – эвенки, и что село Ивановское – их малая родина. Обучать ребят по проекту будут до ноября этого года. Затем по созданным методическим пособиям дошкольников будут и дальше погружать в языковую среду.