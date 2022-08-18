Житель Благовещенска погиб при проведении монтажных работ

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при монтаже мобильного здания.

Мужчине было 53 года. Он работал на монтаже мобильного здания контейнерного типа, который проходил в цеху производственной базы. Амурчанин упал с незакрепленной лестницы и ударился о бетонную поверхность.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

По факту случившегося управлением СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователем проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на предприятии, сообщается на сайте ведомства.