К акции «Цветы на воде» привлекли международный оркестр

3 сентября в 12:00 российский и китайский теплоходы в рамках международной акции «Цветы на воде» подойдут к линии фарватера реки Амур, а оркестры Благовещенска и Хэйхэ дадут совместный концерт, сообщает пресс-служба Городского дома культуры.

Концерт посвящен 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и является третьим завершающим концертом проекта «Амур – река дружбы».

— Благовещенцы уже знают акцию «Цветы на воде», когда мэры двух пограничных городов, Благовещенска и Хэйхэ, спускают на воду венки в память о погибших в годы Второй мировой. Но в этом году проведение мероприятия в более широком масштабе с привлечением международного оркестра стало возможным благодаря грантовой поддержке, – рассказала специалист управления культуры администрации города Благовещенска Людмила Мицай.

Руководитель концертного оркестра «AMUR JAZZ BAND», Анатолий Хопатько отметил, что из-за пандемии оркестры перенесли свои репетиции в онлайн-формат и добавил, что впервые за это время расстояние между артистами России и Китая сократится до 50 метров.

Кроме того, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив на праздник пригласили солистов из Москвы – Наталью Манулик и Бориса Дьякова.

Концерт будут транслировать на больших экранах на набережной в районе памятника пограничнику с собакой. Здесь же в 19 часов пройдёт концерт-реквием «Свеча памяти» с участием местных и приглашенных солистов.

Также московские артисты проведут в Благовещенске три бесплатных мастер-класса для вокалистов. Один из них, открытый для всех желающих, пройдёт 1 сентября в 11 утра в ГДК. Запись ведется по телефону: 52-54-13.