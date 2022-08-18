Запад больше не верит Зеленскому

Сегодня, 18 августа, во Львове запланирована встреча генсека ООН Антонио Гутерриша с Владимиром Зеленским, сообщает РБК.

Запад осознал, что массовые поставки оружия на Украину не дали должного эффекта и перешел к тактике давления на Россию через международные институты. Политики Вашингтона и Брюсселя попытаются создать вокруг запорожской АЭС демилитаризованную зону и ввести на Украину под видом «миротворческих сил» военный контингент НАТО.

ВСУ продолжает применять поставляемое США и Европой оружие против союзных войск, но далеко не в тех масштабах, о которых многократно заявлял Киев и представители НАТО. Дефицит оружия и боеприпасов практически «сломал» фронт на Донбассе. Это подтверждает слитая в сеть переписка генштаба Украины .

Каналы поставок вооружения, экипировки, лекарств и продовольствия на Украину очень не прозрачны. Страна превратилась в сплошной «черный рынок», львиная доля «лендлиза» разворовывается, за счет этого продолжает обогащаться политическая и военная верхушка «незалежной».

Сложившаяся ситуация союзников Зеленского явно не устраивает, поэтому Запад намерен включить режим «ручного управления». Украине прямым текстом указывают на ее зависимость от Вашингтона. Но Белый Дом может надорваться. Махина с 40 миллионным населением, находящаяся в условиях жесткого военного конфликта – слишком большая обуза даже для такого сильного государства как Америка.