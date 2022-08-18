Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин получил три года колонии за мошенничество

Три года назад в «Комсомольскую правду» обратился мужчина с предложением раскрыть экономические преступные схемы. Он представился Максимом Николаевым и рассказал, как обманывал государство с налогами и лишал граждан социальных выплат.

Он признался, что получил судимость за мошенничество, а в то время бегал от бандитов, которых наняли коммерсанты, кинутые Николаевым на деньги. В общей сложности он задолжал десятки миллионов рублей.

А потом Максим появился в «Битве экстрасенсов» в образе колдуна Левина. Он заявил, что про колдовской дар ему поведала старая ведьма, когда он был в студенческой экспедиции под Смоленском.

Его адвокат Татьяна Галанцева рассказала, что Николаев участвовал в шоу, будучи в федеральном розыске. Его объявили в розыск в декабре 2019 года, два года он скрывался, а потом пошёл на кастинг «Битвы экстрасенсов». Сразу после победы в популярном телешоу, в январе 2022 года, Максим Левин-Николаев был арестован.

Приговор по его делу вынесли в июне 2022 года. По информации СМИ, мужчина осуждён на 3 года за мошенничество.