Победитель «Битвы экстрасенсов» Максим Левин получил три года колонии за мошенничество
Левина арестовали вскоре после победы в шоу
В прошлом году победителем шоу «Битва экстрасенсов» стал Максим Левин. Однако недавно выяснилось, что на самом деле мужчина оказался не тем, за кого себя выдавал. Его сверхспособности заключаются лишь в умении обманывать людей, сообщает «Комсомольская правда».
Три года назад в «Комсомольскую правду» обратился мужчина с предложением раскрыть экономические преступные схемы. Он представился Максимом Николаевым и рассказал, как обманывал государство с налогами и лишал граждан социальных выплат.
Он признался, что получил судимость за мошенничество, а в то время бегал от бандитов, которых наняли коммерсанты, кинутые Николаевым на деньги. В общей сложности он задолжал десятки миллионов рублей.
А потом Максим появился в «Битве экстрасенсов» в образе колдуна Левина. Он заявил, что про колдовской дар ему поведала старая ведьма, когда он был в студенческой экспедиции под Смоленском.
Его адвокат Татьяна Галанцева рассказала, что Николаев участвовал в шоу, будучи в федеральном розыске. Его объявили в розыск в декабре 2019 года, два года он скрывался, а потом пошёл на кастинг «Битвы экстрасенсов». Сразу после победы в популярном телешоу, в январе 2022 года, Максим Левин-Николаев был арестован.
Приговор по его делу вынесли в июне 2022 года. По информации СМИ, мужчина осуждён на 3 года за мошенничество.
Просмотров всего: 341