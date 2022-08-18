Амурчанин продавал из-под полы контрафактный алкоголь

Сотрудники полиции и администрации Бурейского округа провели межведомственный рейд, во время которого в селе Долдыкан установили факт нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как выяснили проверяющие, гражданин вел незаконную предпринимательскую деятельность – продавал продукты питания, пиво, жидкости неизвестного происхождения и другие спиртосодержащие напитки без акцизной марки в антисанитарных условиях жителям села и округа.

фото: пресс-служба администрации Бурейского округа

Контрафакт изъяли, а подозрительные жидкости отправили на экспертизу. Расследование продолжается.

Специалисты напоминают, что употребление нелегального алкоголя сомнительного происхождения и содержания может привести к летальным последствиям.

Если амурчане сомневаются в качестве алкоголя, который им предлагают приобрести, они могут обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону доверия УМВД России по Амурской области 59-40-59.