Амурчанин продавал из-под полы контрафактный алкоголь
В Бурейском округе торговали продукцией сомнительного качества в антисанитарных условиях
Сотрудники полиции и администрации Бурейского округа провели межведомственный рейд, во время которого в селе Долдыкан установили факт нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Как выяснили проверяющие, гражданин вел незаконную предпринимательскую деятельность – продавал продукты питания, пиво, жидкости неизвестного происхождения и другие спиртосодержащие напитки без акцизной марки в антисанитарных условиях жителям села и округа.
фото: пресс-служба администрации Бурейского округа
Контрафакт изъяли, а подозрительные жидкости отправили на экспертизу. Расследование продолжается.
Специалисты напоминают, что употребление нелегального алкоголя сомнительного происхождения и содержания может привести к летальным последствиям.
Если амурчане сомневаются в качестве алкоголя, который им предлагают приобрести, они могут обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону доверия УМВД России по Амурской области 59-40-59.
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