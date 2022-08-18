Курбан Омаров попросил прощения у бывшей возлюбленной

В интервью психологу Юлии Никас Курбан рассказал, что недавно у него были отношения с девочкой на 20 лет младше. Он признался, что 21-летняя избранница заставила его измениться к лучшему. Омаров часто бывает вспыльчивым, а возлюбленная всегда очень спокойно с ним разговаривала, и «каждый раз выигрывала спор молча».

По словам 41-летнего бизнесмена, эта молодая девочка многому его научила. Благодаря ей он увидел себя со стороны и перестал кричать.

Теперь Курбан просит прощения у бывшей возлюбленной за то, что не ценил её. Он признаётся, что его никто так не любил, как она. Сейчас бизнесмен сожалеет, что потерял эти отношения.

У Омарова есть двое детей от разных браков. С первой женой Аллой Воденко предприниматель сохранил тёплые отношения, однако вторая супруга Ксения Бородина ничего не хочет слышать о нём. По слухам, Курбан изменял телеведущей, поэтому она не может его простить.