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Курбан Омаров попросил прощения у бывшей возлюбленной

Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о романе с 21-летней девушкой

Курбан Омаров попросил прощения у бывшей возлюбленной
Фото: elleonora.ru

Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной начал активно искать новую любовь. Недавно бизнесмен встречался с девушкой на 20 лет младше него. Омаров быстро расстался с возлюбленной, но сейчас об этом очень сожалеет, сообщает «СтарХит».

В интервью психологу Юлии Никас Курбан рассказал, что недавно у него были отношения с девочкой на 20 лет младше. Он признался, что 21-летняя избранница заставила его измениться к лучшему. Омаров часто бывает вспыльчивым, а возлюбленная всегда очень спокойно с ним разговаривала, и «каждый раз выигрывала спор молча».

По словам 41-летнего бизнесмена, эта молодая девочка многому его научила. Благодаря ей он увидел себя со стороны и перестал кричать.

Теперь Курбан просит прощения у бывшей возлюбленной за то, что не ценил её. Он признаётся, что его никто так не любил, как она. Сейчас бизнесмен сожалеет, что потерял эти отношения.

У Омарова есть двое детей от разных браков. С первой женой Аллой Воденко предприниматель сохранил тёплые отношения, однако вторая супруга Ксения Бородина ничего не хочет слышать о нём. По слухам, Курбан изменял телеведущей, поэтому она не может его простить.

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#шоу-бизнес

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