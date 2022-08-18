Миллиард рублей похитили из средств, направленных на реализацию нацпроектов

Генеральная прокуратура РФ рассказала об итогах проверок по реализации национальных проектов. В Амурской области благодаря вмешательству прокуратуры гражданам приобрели необходимые дорогостоящие лекарства.

Уголовные дела о хищении около одного миллиарда рублей в рамках нацпроектов возбуждены по материалам прокуроров в 77 регионах страны, сообщили «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Ущерб еще на 721 миллион рублей удалось предотвратить. Речь о бюджетных деньгах, выделенных на такие нацпроекты, как «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда». Кроме того, прокуроры направили в суды гражданские иски ещё на полмиллиарда рублей. Это лишь вершина айсберга, в процессе расследования могут появиться новые факты, считают эксперты.

За первые шесть месяцев 2022 года прокуроры выявили более 40 тысяч нарушений закона при реализации национальных проектов, сообщил «Известиям» официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

— Внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено пять тысяч гражданских исков на сумму почти 500 миллионов рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 406 уголовных дел, – рассказал он.

Вместе с Росфинмониторингом Генпрокуратуре удалось предотвратить хищение около 300 миллионов рублей и выявить сговор участников торговых процедур на сумму более 400 миллионов. В результате в федеральный бюджет возместили более 2,5 миллиона рублей.

В Костромской области основанием для уголовного дела стала оплата завышенных на 2,9 миллиона рублей объемов работ при ремонте улиц. В Иркутской области начали уголовное преследование руководителя муниципального учреждения, который принял фактически неисполненные обязательства по контракту на поставку оборудования для спортивного объекта. Ущерб превысил 4,5 миллиона рублей. В Красноярском крае после вмешательства прокуроров 40 семей из аварийных домов в поселке Рассвет и пенсионер-инвалид из Енисейска получили благоустроенные квартиры. В Якутии наконец заработал лечебно-профилактический комплекс «Диагностика» в Кобяйском районе. Почти две тысячи человек в 15 населенных пунктах, в том числе отдаленных, смогли пройти медосмотры.

Благодаря вмешательству прокуроров завершен ремонт, строительство и введено в эксплуатацию более 60 школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и других социальных объектов в регионах. В Амурской и Владимирской областях гражданам приобрели необходимые дорогостоящие лекарства.

Из-за нарушения сроков исполнения работ по ряду нацпроектов виновные получили административные штрафы на сумму около полутора миллиарда рублей.

Всего к началу августа этого года мероприятия нацпроектов исполнены на 42,9 %, отметили в Генпрокуратуре со ссылкой на данные Казначейства России.

В этом году нарушают больше. Показатели нарушений по нацпроектам за шесть месяцев этого года уже приблизились к тем, которые Генпрокуратура выявила за первые девять месяцев прошлого года.