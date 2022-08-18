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сегодня, 17:01 0

В Амурской области без сообщения остаются два населенных пункта

Гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется

В Амурской области без сообщения остаются два населенных пункта
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

По состоянию на 18 августа без автомобильного сообщения остаются поселок Маревый Тындинского округа и село Ивановка Зейского района. На освобожденных от воды участках дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

Аварийно-восстановительные работы в селе Ивановка Зейского района продолжаются. Жителям оказывается адресная помощь. Спасатели и пожарные откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию территорий, домов и источников водоснабжения, убирают мусор.

С начала проведения аварийно-восстановительных работ в северных районах Приамурья просушили 47 жилых домов, очистили 73 приусадебных участка, продезинфицировали 85 жилых домов и 138 приусадебных участков.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Ущерб определяют оценочные комиссии, работающие в муниципальных образованиях.

Обстановка на реках области находится на круглосуточном контроле специалистов Амурского ЦГМС и ГУ МЧС России по Амурской области.

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#большая вода #МЧС

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