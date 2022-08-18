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18августа
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сегодня, 16:17 0

Амурчанин пошёл с вилами на соседей

Преступник использовал сельхозинвентарь для проникновения в жилище

Амурчанин пошёл с вилами на соседей
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Благовещенского района утвердила обвинительное заключение и направило в суд дело в отношении жителя села Новотроицкое, который проник в дом и причинил вред находящемуся в нём мужчине.

Из материалов дела известно, что в апреле 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина, изрядно употребив спиртного и вооружившись вилами, вломился в дом к соседям, сорвав цепочку на двери.

Когда жильцы попытались воспрепятствовать действиям агрессивного да еще и вооружённого соседа, мужчина ударил вилами молодого человека, проткнув ему насквозь левую руку.

В настоящее время дело готовится к рассмотрению в Благовещенском городском суде. С учётом всех обстоятельств дела обвиняемый может получить до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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