Амурчанин пошёл с вилами на соседей

Прокуратура Благовещенского района утвердила обвинительное заключение и направило в суд дело в отношении жителя села Новотроицкое, который проник в дом и причинил вред находящемуся в нём мужчине.

Из материалов дела известно, что в апреле 2022 года ранее неоднократно судимый мужчина, изрядно употребив спиртного и вооружившись вилами, вломился в дом к соседям, сорвав цепочку на двери.

Когда жильцы попытались воспрепятствовать действиям агрессивного да еще и вооружённого соседа, мужчина ударил вилами молодого человека, проткнув ему насквозь левую руку.

В настоящее время дело готовится к рассмотрению в Благовещенском городском суде. С учётом всех обстоятельств дела обвиняемый может получить до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.