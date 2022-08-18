В Владивостоке в детском лагере отравились воспитанники
Прокуратура начала проверку
Прокуратура Советского района города Владивостока начала проверку информации, размещённой в СМИ, об отравлении детей, отдыхающих в детском лагере «Юнга» во Владивостоке, сообщается в телеграм-канале приморской прокуратуры.
В ходе проверки установили, что 17 августа в лагере находилось более 260 детей, 24 из них были госпитализированы с признаками пищевого отравления.
На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора для отбора необходимых смывов и проб, обработки помещения пищеблока, а также представитель прокуроры, который будет координировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб.
В рамках проверки прокуратура оценит исполнение требований закона, касающихся обеспечения безопасности и защиты несовершеннолетних при организации их отдыха, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм.
Также надзорный орган контролирует ход доследственной проверки, организованной полицейскими. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
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