В Владивостоке в детском лагере отравились воспитанники

В ходе проверки установили, что 17 августа в лагере находилось более 260 детей, 24 из них были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

На место происшествия выехали специалисты Роспотребнадзора для отбора необходимых смывов и проб, обработки помещения пищеблока, а также представитель прокуроры, который будет координировать деятельность правоохранительных органов и спецслужб.

В рамках проверки прокуратура оценит исполнение требований закона, касающихся обеспечения безопасности и защиты несовершеннолетних при организации их отдыха, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Также надзорный орган контролирует ход доследственной проверки, организованной полицейскими. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.