Ксения Собчак назвала причину ухода Дмитрия Нагиева из шоу «Голос»

По словам Собчак, Нагиев «оказался умным парнем» и после начала спецоперации не говорил о ней ни слова. Ксения отметила, что сейчас работа на Первом канале может нести риск. Запад может ввести санкции против сотрудника федерального канала, в результате которых у него будут арестованы счета в банках и запрещён въезд в другие страны. Телеведущая считает, что поэтому Нагиеву пошли навстречу, решив его «не подставлять, но и не увольнять».

Собчак заявила, что место ведущей предложили Ларисе Гузеевой, поскольку ей «нечего терять». По словам Ксении, ещё одним кандидатом являлась Юлия Барановская.

Ранее ходили слухи о том, что с Первого канала собираются уволить Ивана Урганта. Однако телеведущая считает, что Урганту и Нагиеву «просто дают отдохнуть» до лучших времён.

Сам Дмитрий Нагиев по поводу своей работы в шоу «Голос» заявил, что не будет ведущим как минимум один сезон.