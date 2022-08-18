Ксения Собчак назвала причину ухода Дмитрия Нагиева из шоу «Голос»
Собчак считает, что уход Нагиева связан со спецоперацией
На днях Первый канал сообщил о том, что в этом сезоне шоу «Голос» вместо Дмитрия Нагиева будет вести актриса Лариса Гузеева. Телеканал объяснил, что ведущий ещё несколько лет назад решил взять паузу после десяти лет работы в шоу. Ксения Собчак в своём Телеграм-канале прокомментировал эту новость. В уходе Нагиева она усмотрела связь со специальной военной операцией в Украине, сообщает «Московский комсомолец».
По словам Собчак, Нагиев «оказался умным парнем» и после начала спецоперации не говорил о ней ни слова. Ксения отметила, что сейчас работа на Первом канале может нести риск. Запад может ввести санкции против сотрудника федерального канала, в результате которых у него будут арестованы счета в банках и запрещён въезд в другие страны. Телеведущая считает, что поэтому Нагиеву пошли навстречу, решив его «не подставлять, но и не увольнять».
Собчак заявила, что место ведущей предложили Ларисе Гузеевой, поскольку ей «нечего терять». По словам Ксении, ещё одним кандидатом являлась Юлия Барановская.
Ранее ходили слухи о том, что с Первого канала собираются уволить Ивана Урганта. Однако телеведущая считает, что Урганту и Нагиеву «просто дают отдохнуть» до лучших времён.
Сам Дмитрий Нагиев по поводу своей работы в шоу «Голос» заявил, что не будет ведущим как минимум один сезон.
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