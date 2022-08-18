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18августа
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сегодня, 15:56 0

Газ для авто в Амурской области подешевел на пять рублей

Антимонопольное ведомство отреагировало на необоснованное завышение стоимости

Газ для авто в Амурской области подешевел на пять рублей
Фото: Амур.инфо

Амурское управление Федеральной Антимонопольной службы в ходе мониторинга цен выявило необоснованное завышение стоимости газового топлива для автомобилей. Кроме этого, в адрес ведомства поступили обращения граждан. В отношении ОАО «Амургаз» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

При рассмотрении дела специалисты доказали неправомерность завышения отпускной цены. Компании предписали прекратить нарушать закон и установить экономически обоснованные расценки.

Предписание ФАС уже выполнено, цена на газ снижена на 14,3 %, в результате чего отпускная стоимость литра топлива опустилась с 35 до 30 рублей.

Для привлечения к ответственности конкретных виновных в отношении компании будет возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Амурского Управления Федеральной Антимонопольной службы России.

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#закон #происшествия #транспорт #экономика

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