Анджелина Джоли потребовала от ФБР арестовать Брэда Питта за нападение в самолёте

Журналу Rolling Stone стало известно о ссоре бывших супругов в самолёте из протоколов ФБР. Джоли и Питт поссорились из-за разных взглядов на воспитание детей, когда вместе летели из Франции в Лос-Анджелес.

Во время рейса актёр активно налегал на спиртное, поэтому во время конфликта с женой был изрядно пьян. По свидетельству Джоли, супруг схватил её за голову, сильно тряс и толкнул в стену ванной. После этого он начал выкрикивать угрозы, несколько раз стукнув кулаком по потолку самолёта.

Дети пары сильно испугались во время ссоры родителей. Один из наследников назвал отца придурком, после чего Брэд вспылил. Анджелина пыталась остановить мужа, опасаясь, что он ударит сына. Тогда Питт оттолкнул её, в результате чего актриса получила травму локтя и спины. После этого актёр вылил на голову Джоли пиво.

Актриса настаивала на аресте Питта, но в ФБР свернули расследование из-за отсутствия прямых доказательств инцидента. Также выяснилось, что во время ссоры Брэд тоже получил травмы.

Однако Анджелина не намерена сдаваться. В конце апреля она подала новый иск и надеется, что бывшего супруга всё-таки отправят за решётку.