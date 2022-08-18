Комиссия проверила школьные маршруты в муниципалитетах Амурской области

Всего на территории региона действует 282 школьных маршрута. По результатам проверки нарекания вызвали 13 маршрутов в восьми муниципальных образованиях области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Из них три маршрута в Зейском районе, по два – в Свободненском, Михайловском и Архаринском районах, по одному – в Серышевском, Октябрьском, Тамбовском и Шимановском районах.

В рамках проверки школьных маршрутов обращали внимание на территорию у школ, обеспечение безопасности дорожного движения для школьников и комфортные условия ожидания общественного транспорта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин рассказал, что в этом году в соответствии с национальным стандартом модернизируют 1 138 пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и других учебных заведений. Также в области начали обустраивать остановки и ставить фонари вблизи них на маршрутах следования школьных автобусов.

— К 1 сентября школьные маршруты должны быть готовы вне зависимости от погодных условий. В тех районах, где есть замечания, работы необходимо ускорить – у дорожников осталось не так много времени. Основное требование к маршрутам, по которым детей каждый день будут возить в школу, – их безопасность. В Зейском районе, где сохраняются сложные дорожные условия, школьные маршруты должны оставаться на постоянном контроле специалистов круглый год – отметил губернатор Василий Орлов.