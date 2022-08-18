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18августа
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сегодня, 15:13 0

Амурчане могут выразить своё мнение о судьбе подтопляемых территорий

Амур.инфо проводит большой опрос

Амурчане могут выразить своё мнение о судьбе подтопляемых территорий
Фото: Светлана Митина

В очередной раз Приамурье столкнулось с проблемой паводков. В этом году подъём воды был вызван обильными осадками, пролившимися в северных районах области. Жители региона из-за разгула стихии вынуждены покидать свои дома, а после схода большой воды их восстанавливать. Амур.инфо решило узнать у амурчан, как, по их мнению, необходимо защищаться от паводков.

Участники опроса могут выбрать один из предложенных вариантов (строить дамбы, переселять жителей с подтопляемых территорий, страховать жилье, возводить ГЭС, проектировать дома на сваях) или же предложить свой вариант.

Стоит отметить, что с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз. Опрос находится на главной странице сайта, справа под анонсами.

Кроме того, поучаствовать в опросе можно и в телеграм-канале Амур.инфо по ссылке.

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#большая вода

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