Амурчане могут выразить своё мнение о судьбе подтопляемых территорий

Фото: Светлана Митина

Участники опроса могут выбрать один из предложенных вариантов (строить дамбы, переселять жителей с подтопляемых территорий, страховать жилье, возводить ГЭС, проектировать дома на сваях) или же предложить свой вариант.

Стоит отметить, что с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз. Опрос находится на главной странице сайта, справа под анонсами.

Кроме того, поучаствовать в опросе можно и в телеграм-канале Амур.инфо по ссылке.