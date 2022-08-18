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18августа
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сегодня, 12:10 0

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева рассказала о новых отношениях

Певица обрела счастье после расставания с Дантесом

Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева рассказала о новых отношениях
Фото: radio.mirtesen.ru

Весной певица Надя Дорофеева сообщила о разводе с мужем Владимиром Дантесом, с которым прожила почти 7 лет. Уже несколько месяцев артистка находится в отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно она призналась, что счастлива, сообщает «СтарХит».

32-летняя певица предпочитает не раскрывать подробности нового романа. Однако в недавнем интервью она не стала скрывать, что счастлива.

После развода Владимир тоже уже не одинок. По иронии судьбы он встречается с бывшей женой Михаила Кацурина – Дарьей. Дантес признавался, что каждый из них хочет любви и новых отношений. Он отметил, что будет только рад, если у бывшей супруги всё будет хорошо. При этом артист заявил, что Надя не уходила от него к Михаилу.

Дорофеева и Дантес расстались без громкого скандала и сумели сохранить дружеские отношения. О своём разрыве они объявили в марте. Эта новость стала полной неожиданностью для их поклонников.

Бывшие супруги сообщили, что остаются друг для друга родными людьми и самыми близкими друзьями. Они не исчезают из жизни друг друга и продолжают любить, «но теперь по-другому».

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