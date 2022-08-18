Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева рассказала о новых отношениях

32-летняя певица предпочитает не раскрывать подробности нового романа. Однако в недавнем интервью она не стала скрывать, что счастлива.

После развода Владимир тоже уже не одинок. По иронии судьбы он встречается с бывшей женой Михаила Кацурина – Дарьей. Дантес признавался, что каждый из них хочет любви и новых отношений. Он отметил, что будет только рад, если у бывшей супруги всё будет хорошо. При этом артист заявил, что Надя не уходила от него к Михаилу.

Дорофеева и Дантес расстались без громкого скандала и сумели сохранить дружеские отношения. О своём разрыве они объявили в марте. Эта новость стала полной неожиданностью для их поклонников.

Бывшие супруги сообщили, что остаются друг для друга родными людьми и самыми близкими друзьями. Они не исчезают из жизни друг друга и продолжают любить, «но теперь по-другому».