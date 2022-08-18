Россиян к концу года ожидает пик напряженности на рынке труда

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года – начало 2023 года», – говорится в документе.

Однако в Приамурье, где средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей, можно найти работу. Амурские работодатели готовы хорошо платить своим сотрудникам.