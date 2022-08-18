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18августа
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сегодня, 14:28 0

Россиян к концу года ожидает пик напряженности на рынке труда

Такой прогноз дает Минтруд России

Россиян к концу года ожидает пик напряженности на рынке труда
Фото: Амур.инфо

Министерство труда и социальной защиты России ожидает пик напряженности на рынке труда в конце текущего и начале следующего года. Об этом сказано в проекте распоряжения правительства, сообщает РИА ФАН.

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года – начало 2023 года», – говорится в документе.

Однако в Приамурье, где средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей, можно найти работу. Амурские работодатели готовы хорошо платить своим сотрудникам.

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#работа #российская власть

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