Россиян к концу года ожидает пик напряженности на рынке труда
Такой прогноз дает Минтруд России
Министерство труда и социальной защиты России ожидает пик напряженности на рынке труда в конце текущего и начале следующего года. Об этом сказано в проекте распоряжения правительства, сообщает РИА ФАН.
«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года – начало 2023 года», – говорится в документе.
Однако в Приамурье, где средняя зарплата составляет 40 тысяч рублей, можно найти работу. Амурские работодатели готовы хорошо платить своим сотрудникам.
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