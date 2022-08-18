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18августа
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сегодня, 11:27 0

66-летняя Лариса Долина призналась, что голодает по 19 часов в сутки

Похудевшая певица раскрыла секрет стройной фигуры

66-летняя Лариса Долина призналась, что голодает по 19 часов в сутки
Фото: kleo.ru

Лариса Долина приехала на крымский фестиваль «Таврида», чтобы отобрать молодых и талантливых ребят в свою музыкальную академию. За кулисами фестиваля певица рассказала о своём детище и раскрыла секреты красоты, сообщает «Комсомольская правда».

Рекордно похудевшая за последние годы 66-летняя Лариса Долина вышла к журналистам в коротеньких шортах и с огромным крестом на груди.

Певица ответила на вопрос, как удерживает новый вес. По её словам, она соблюдает интервальное голодание и не ест 19 часов в сутки. В оставшиеся часы Лариса Александровна ограничивает себя и ест только разрешённые продукты. Она объяснила, что у неё есть красный список продуктов, которые ей нельзя употреблять.

Долина рассказала, что на фестивале набирает молодежь для поступления в её Академию, а также присматривает педагогов. Артистка отметила, что способных и талантливых людей немного, но каждому будет не лишне развиваться.

По словам Ларисы Александровны, её студенты будут проходить четырёхгодичное обучение. В музыкальной Академии Долиной планируют не просто обучать людей петь, а будут делать из них звёзд и продюсировать. При этом в штате есть не только педагоги по вокалу, но и психолог, преподаватель по актёрскому мастерству и сценической речи, а также хореограф. Певица заявила, что они «будут готовить полноценных артистов».

Ранее Долина вместе с Надеждой Бабкиной, Григорием Лепсом и Олегом Газмановым объявили о создании Российской музыкальной ассоциации. Лариса Александровна сообщила, что у них очень много планов, но пока им приходится заниматься документацией.

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#шоу-бизнес

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