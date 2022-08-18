Амурчане смогут сходить в кино бесплатно

С 27 на 28 августа пройдёт одно из самых любимых и масштабных кинособытий года – «Ночь кино». Всероссийская акция начнётся в 20:00. В программе – три российских кинофильма, вышедших в 2021 году.

Речь идёт о кинофильмах «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (третья часть сказочной трилогии с Виктором Хориняком), «Пара из будущего» (семейный фильм режиссера Алексея Нужного с актёрским дуэтом Сергея Бурунова и Марии Ароновой) и «Чемпион мира» (фильм Алексея Сидорова о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным).

В областной столице «Ночь кино» пройдёт в киноконцертном зале Амурского областного дома народного творчества (улица Горького, 129).

Программа «Ночи кино»:

в 20:00 – фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+);

в 21:50 – фильм «Пара из будущего» (12+);

в 23:45 – фильм «Чемпион мира» (6+).

Вход на все сеансы свободный.

Также в Амурской области в этот день кино покажут ещё на 14 площадках:

в Белогорске на площади им. 30-летия Победы,

в Тынде в драматическом театре,

в Свободном в доме культуры им. С. Лазо,

в Шимановске в сквере «Сказочный городок»,

в Циолковском на городской площади,

в Прогрессе на центральной площади,

в Ивановке Ивановского округа на площади перед окружным домом культуры,

в Константиновке на площадке районного дома культуры,

в Магдагачи на площади районного дома культуры,

в Новокиевском Увале на центральной площади,

в Ромнах в парке «Дружба»,

в Серышево на площадке перед кинотеатром «Радуга» и зрительном зале социально-культурного центра,

в Тамбовке на площади районного дома культуры.

Организаторами всероссийской акции стали министерство культуры России, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Приамурье акция проходит при поддержке регионального министерства культуры и национальной политики.

Акция проходит ежегодно в день российского кино, 27 августа. За шесть лет проведения акции бесплатные киносеансы посетило более 25,5 тысячи амурчан, продемонстрировано 19 фильмов. В разные годы одновременно работало от 17 до 49 площадок.