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18августа
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сегодня, 14:06 0

В Амурской области бывший полицейский обвиняется в получении взятки

Он «помогал» на экзамене на получение водительских прав

В Амурской области бывший полицейский обвиняется в получении взятки
Фото: Амур.инфо

Бурейским межрайонным следственным отделом управления СК по Амурской области окончено расследование дела в отношении бывшего руководителя регистрационно-экзаменационного отдела Бурейского ГИБДД.

Как известно из материалов дела, за незаконную выдачу водительского удостоверения обвиняемый получил через посредника две взятки по 20 тысяч рублей. Обвиняемый подделал экзаменационные листы и сфабриковал протоколы экзаменов. В них он внёс недостоверные сведения.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Амурской области совместно с отделом собственной безопасности регионального управления МВД и контрольно-профилактической группой Госавтоинспекции.

Обвинительное заключение утверждено прокурором района и передано в суд. Ранее в связи с этим же преступлением в суд было передано дело гражданина, ставшего инициатором коррупционного преступления, а также бывшего инспектора ДПС, который являлся посредником при передаче денег, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #транспорт

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