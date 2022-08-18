В Амурской области бывший полицейский обвиняется в получении взятки

Бурейским межрайонным следственным отделом управления СК по Амурской области окончено расследование дела в отношении бывшего руководителя регистрационно-экзаменационного отдела Бурейского ГИБДД.

Как известно из материалов дела, за незаконную выдачу водительского удостоверения обвиняемый получил через посредника две взятки по 20 тысяч рублей. Обвиняемый подделал экзаменационные листы и сфабриковал протоколы экзаменов. В них он внёс недостоверные сведения.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ по Амурской области совместно с отделом собственной безопасности регионального управления МВД и контрольно-профилактической группой Госавтоинспекции.

Обвинительное заключение утверждено прокурором района и передано в суд. Ранее в связи с этим же преступлением в суд было передано дело гражданина, ставшего инициатором коррупционного преступления, а также бывшего инспектора ДПС, который являлся посредником при передаче денег, сообщает управление Следственного комитета по Амурской области.