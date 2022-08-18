Благовещенца на месяц лишили прав за езду без номеров

Мировой судья Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 6 рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя областного центра. Он обвиняется по статье «управление автомобилем без государственных регистрационных знаков», сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Из материалов дела следует, что в июне текущего года мужчина ехал по улице Богдана Хмельницкого на авто без регистрационных знаков.

Смягчающие обстоятельства судом не установлены. Зато отягчающим является то, что это повторное подобное нарушение.

Мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и лишил его права управлять автомобилем на один месяц. В течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в законную силу благовещенец должен сдать документы в ГИБДД.