Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 0

Два человека погибли в результате ДТП в Амурской области

Трое пострадавших госпитализированы с травмами

Два человека погибли в результате ДТП в Амурской области
Фото: пресс-служба УМВД по Амурской области

18 августа около 9 утра в Тамбовском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Mark 2 и УАЗ-3162 «Патриот». В результате ДТП погибли водитель и пассажир японского авто.

Трое граждан, находившихся в отечественном внедорожнике, госпитализированы с различными травмами. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, выясняя причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

Просмотров всего: 1178

#дороги #ДТП #криминал #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Улицу Мухина в Благовещенске начнут асфальтировать

Общество

Что ждет амурчан, которые живут в зонах затопления
Общество

Жители амурского посёлка боятся замерзнуть зимой
Происшествия

В Благовещенске арестовали водителя, припарковавшегося на набережной