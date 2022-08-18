Два человека погибли в результате ДТП в Амурской области
Трое пострадавших госпитализированы с травмами
18 августа около 9 утра в Тамбовском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Mark 2 и УАЗ-3162 «Патриот». В результате ДТП погибли водитель и пассажир японского авто.
Трое граждан, находившихся в отечественном внедорожнике, госпитализированы с различными травмами. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, выясняя причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.
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