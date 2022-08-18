Благовещенск масштабно отметит День российского флага

С 19 по 22 августа в Благовещенске запланировано более 30 мероприятий, посвящённых Дню государственного флага России. Основные мероприятия пройдут 22 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

С 19 по 22 августа благовещенцы могут присоединиться к общероссийским флешмобам «Флаг России» и «Окна России», а также посетить мероприятия и выставки в городских библиотеках.

С 20 по 22 августа в сельских домах культуры, а также в Городском и Первомайском парках прозвучат праздничные радио-концерты.

20 августа на стадионе «Спартак» с 11 до 15 часов пройдёт танцевально-оздоровительный фестиваль «Серебряное Приамурье», участие в котором примут 20 команд со всей Амурской области.

21 августа пройдут заключительные мероприятия фестиваля «Город в цвете» – это интерактивные и творческие площадки от учреждений культуры города, концерт духового оркестра и праздничная концертная программа. Площадки начнут работать с 17:00 в сквере за зданием правительства. Волонтёры будут раздавать гостям ленты с российским триколором.

В воскресенье на набережной Амура с 18:00 до 20:00 традиционно развернётся фестивальное движение «Культурный город на набережной».

В понедельник, 22 августа, в 10 утра состоится торжественная церемония вручения паспортов. Традиционное мероприятие впервые пройдет в знаковом для благовещенцев месте – у памятника казакам-первопоселенцам.

Также 22 августас 13:00 до 14:00 в сквере за зданием правительства состоится променад-концерт, а также мастер-класс по технике «лэнд-арт». Все желающие смогут создать арт-объект из природных материалов.

Вечером понедельника, в 21:00, на площади общественно-культурного центра начнется уличный кинопоказ.

Организаторы сообщают, что в случае непогоды все мероприятия на открытых площадках отменяются. С полным планом мероприятий можно познакомиться по ссылке.