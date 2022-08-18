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18августа
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сегодня, 11:19 0

Улицу Мухина в Благовещенске начнут асфальтировать

В конце недели на одном из участков будут готовить основание под асфальт

Улицу Мухина в Благовещенске начнут асфальтировать
Фото: АО «Асфальт»

В Благовещенске специалисты подрядной организации приступили к работам по оборудованию кабельных каналов на улице Мухина между Зейской и Горького, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

К концу этой недели подрядчик приступит к благоустройству магистрали и начнет готовить участок для дальнейшего асфальтирования в два слоя. Что касается перекрестка Мухина – Пролетарская, то дорожные рабочие уже положили там нижний выравнивающий слой асфальтобетона.

Фото: АО «Асфальт»

Фото: АО «Асфальт»

Фото: АО «Асфальт»

Фото: АО «Асфальт»

Ремонт улицы Мухина ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Её приводят в порядок в два этапа. В прошлом году здесь обновили инженерную инфраструктуру – 600 метров теплосетей, 1 300 метров бытовой канализации, 1 600 метров водопровода. В этом году на магистрали проводится ремонт коллектора, кабельной канализации, асфальтирование, обустройство освещения и благоустройство. Завершить все работы, согласно контракту, организация должна до 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дороги #мэрия #строительство

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