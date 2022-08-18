Андрей Разин заявил, что в могиле Юры Шатунова нет праха певца

После смерти Юры Шатунова Андрей Разин заявил, что близкие солиста «Ласкового мая» просто использовали его в своих корыстных целях. В гибели артиста он в первую очередь винит его концертного директора Аркадия Кудряшова. А теперь продюсер шокировал публику новым признанием, заявив, что праха Юры Шатунова в могиле на Троекуровском кладбище нет.

Разин вышел на связь с подписчиками и сообщил об афере. По его словам, человек, который непосредственно занимался похоронами Шатунова, рассказал о том, что его жена Светлана улетела в Германию с прахом артиста. А на кладбище похоронили совершенно пустую капсулу, обставив всё, как спектакль.

Разин говорит, что могилу залили бетоном, дабы обезопасить себя от расследования и скрыть аферу. Продюсер обратился к поклонникам Шатунова и посоветовал им не устраивать паломничества на могилу певца, поскольку его праха там нет.

При этом Разин уверен, что Кудряшов специально выбрал этот участок для могилы Шатунова, так как хотел насолить продюсеру. По его словам, Аркадию предлагали другой участок, но он выбрал этот, который находится рядом с семейным надгробием Разина. Там похоронен его сын Александр, скончавшийся в 16 лет.