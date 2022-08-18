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18августа
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сегодня, 12:18 0

В Хабаровске задержан мошенник, обманывавший амурчан

Мужчина продавал несуществующие автомобили

В Хабаровске задержан мошенник, обманывавший амурчан
Фото: Амур.инфо

Ранее судимый 29-летний житель Хабаровска предстанет перед судом в связи с несколькими фактами мошенничества, совершёнными в отношении амурчан. Из-за его деятельности пострадали жители Благовещенска, Зеи, Свободного, Сковородина, Завитинска, Тамбовского и Мазановского районов.

Мошенник специализировался на хищениях денег с помощью объявлений о продаже автомобилей, которых у него никогда не было и теперь ещё долго не будет. Его целью было получить на карту предоплату, после чего он исчезал и переставал выходить на связь. Череда преступных эпизодов продолжалась с августа 2021 по февраль 2022 года, а доказанный ущерб составил 154 тысячи рублей.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены амурскими полицейскими совместно с коллегами из Хабаровска.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе Хабаровска, с ним работают следователи. В соответствии с частью 1 статьи 159 УК РФ обвиняемому на усмотрение суда может быть назначено несколько видов наказания: от штрафа, сумма которого начинается от 120 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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