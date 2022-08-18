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18августа
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сегодня, 12:37 0

Благовещенский предприниматель торговал поддельной одеждой и обувью

За это ему грозит штраф, а товару – уничтожение

Благовещенский предприниматель торговал поддельной одеждой и обувью
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске за продажу контрафактного товара к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель.

Сотрудники благовещенского отделения экономической безопасности и противодействия коррупции амурского МВД совместно с таможенниками провели оперативно-служебные мероприятия и выявили факт продажи одним из предпринимателей контрафактной обуви, спортивной и верхней одежды.

Как оказалось, образцы товаров содержат обозначения, тождественные с зарегистрированными товарными знаками, поэтому являются контрафактными. Товарные знаки нанесены на одежду и обувь без согласия правообладателей.

Арбитражный суд Амурской области признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Одежда и обувь, а всего это 48 единиц товара, изъяты и направлены на уничтожение в установленном порядке, сообщает пресс-служба МВД России по Амурской области.

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