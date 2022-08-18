Василий Орлов: На летние ремонты образовательных учреждений направили около 1,5 миллиарда рублей

В ходе рабочей поездки в Благовещенский район Василий Орлов проверил, как школа села Грибское подготовилась к новому учебному году. Губернатор осмотрел пришкольную территорию, кабинеты, столовую и спортивный зал, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По словам директора школы Ольги Сиволаповой, школа полностью готова к новому учебному году. За этот год там благоустроили двор и поставили новое ограждение, сейчас идет строительство беседки, где планируют проводить внеклассные занятия.

Фото: Правительство Амурской области

После осмотра столовой губернатор напомнил, что региональным минобрнауки разрабатывается программа по преобразованию школьных столовых в кафе. Василий Орлов отметил, что нужно создавать типовые решения, которые лягут в основу при ремонтах школьных столовых. Также в региональной программе нужно расставить приоритеты в зависимости от потребностей районов. Школьные кафе должны появиться во всех муниципалитетах.

По данным областного министерства образования, в Приамурье к новому учебному году принято 100 % образовательных организаций, предъявленных к приемке.

Фото: Правительство Амурской области

В текущем году на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Образование»:

в 29 школах области проведены ремонты под новые центры «Точки роста»;

в четырех колледжах подготовлены площадки под 12 современных мастерских;

в восьми сельских школах модернизированы спортивные залы.

— В целом амурские школы готовы к новому учебному году. Общий объем средств, выделенный на летние ремонты образовательных учреждений, составил около 1,5 миллиарда рублей. Это беспрецедентная цифра. На эти средства в 76 зданиях учебных заведений проведен капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах направлено 56 миллионов рублей, – отметил губернатор Василий Орлов.