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18августа
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сегодня, 13:01 0

Купить жильё учителям и медикам в Амурской области стало проще

Изменились условия «Дальневосточной ипотеки»

Купить жильё учителям и медикам в Амурской области стало проще
Фото: Амур.инфо

Как рассказали в минэкономразвития Амурской области, с июля 2022 года воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» могут учителя и медики, имеющие не менее пяти лет трудового стажа в государственной муниципальной образовательной и медицинской организации ДФО. При этом ограничения по возрасту и семейному положению нет.

— Расширение условий самой популярной у населения льготной ипотечной программы в регионе не могло остаться без внимания. Так, за первый месяц с момента действия новых условий кредитные учреждения уже выдали свыше 60 ипотек для работников сфер здравоохранения и образования Амурской области. Все больше банков сейчас подключается к этой программе. Поэтому уверены в том, что приобрести жилье на более выгодных условиях с каждым месяцем сможет больше представителей таких социально-значимых профессий, как врачи и учителя, – прокомментировала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

В минэкономразвития отмечают, что это не первый раз, когда улучшают условия «Дальневосточной ипотеки». К примеру, осенью 2021 года программу льготного жилищного кредитования распространили на вторичное жилье в моногородах ДФО. В Амурской области это Свободный, Тында, Райчихинск и Прогресс.

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#недвижимость #экономика

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