Амурские недра страдают от работы недобросовестных природопользователей

На заседании комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики депутаты заслушали информацию о мерах, направленных на выявление и прекращение незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС), сообщает пресс-служба законодательного собрания Амурской области.

Министерство природных ресурсов отмечает, что ежегодно в Приамурье фиксируются факты незаконной добычи ПГС. Это не только наносит ущерб государству в виде неуплаты налогов, но и увеличивает площадь незаконных выработок. В ходе проверок с 2017 по 2021 год выявили 80 фактов нарушений. Ущерб амурской природе исчисляется сотнями миллионов рублей.

Фото: Законодательное собрание Амурской области

Помимо этого, нелагальные добытчики составляют на рынке серьезную конкуренцию для тех, кто занимается добычей на законных основаниях. Все потому, что ресурсы, добытые нелегально, на порядок дешевле.

Фото: Законодательное собрание Амурской области

В связи с сложившейся ситуацией профильное ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ и закон РФ «О недрах». Речь идет об увеличении административного штрафа и конфискации спецтехники, а в случае неуплаты наложение запрета на переход права пользования участком к другим лицам. Также предлагается возложить на владельца лицензии ответственность за нарушение законодательства РФ в границах участка.

Фото: Законодательное собрание Амурской области

— В первую очередь острота проблемы обусловлена доступностью добычи сырья, низкой себестоимостью производимой продукции, высоким уровнем рентабельности и наличием широкого рынка сбыта. В последние годы участились случаи незаконной добычи физическими лицами и организованными группами гражданам. Установленный для них максимальный административный штраф в размере пяти тысяч рублей не решает проблемы. Кроме того, в этом году надзорные мероприятия проводятся исключительно при угрозе жизни и причинении тяжкого вреда, – прокомментировал председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрей Рудь.

Сейчас федеральным министерством природных ресурсов и экологии проводится работа в этом направлении. Субъекты получили запрос о предоставлении официальной статистики по незаконной добыче полезных ископаемых. Будут приняты необходимые меры, направленные на снижение количества нелегальной добычи и её предотвращение.