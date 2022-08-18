Роспотребнадзор рекомендует россиянам снова носить защитные маски

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Роспотребнадзор рекомендует носить маски жителям тех регионов, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек. Почти половина всех случаев заболеваемости приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

— Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение подвидами штамма «омикрон» разновидностей BA.4 и BA.5 может быть опасным для непривитых, не переболевших, а также для граждан из групп повышенного риска.

Превышение показателей по заболеваемости регистрируется в 18 регионах страны (Амурская область в число таких регионов не входит), по итогам 32-й недели в России имеется 175 680 заболевших, что на 49,2 % выше, чем на прошлой неделе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила выработать рекомендации для субъектов федерации. Территориальным органам ведомства поручено активизировать разъяснительную работу с населением, сообщает ТАСС.

О том, как обстоят дела с вакцинацией в Амурской области, можно узнать в материале Амур.инфо.