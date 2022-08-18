Роспотребнадзор рекомендует россиянам снова носить защитные маски
В первую очередь это касается самых «болеющих» регионов
Роспотребнадзор рекомендует носить маски жителям тех регионов, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч человек. Почти половина всех случаев заболеваемости приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
— Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, – говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение подвидами штамма «омикрон» разновидностей BA.4 и BA.5 может быть опасным для непривитых, не переболевших, а также для граждан из групп повышенного риска.
Превышение показателей по заболеваемости регистрируется в 18 регионах страны (Амурская область в число таких регионов не входит), по итогам 32-й недели в России имеется 175 680 заболевших, что на 49,2 % выше, чем на прошлой неделе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила выработать рекомендации для субъектов федерации. Территориальным органам ведомства поручено активизировать разъяснительную работу с населением, сообщает ТАСС.
О том, как обстоят дела с вакцинацией в Амурской области, можно узнать в материале Амур.инфо.
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